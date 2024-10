Il Giornale: “Ridicole le esibizioni a bordo campo di Antonio Conte e del suo enorme staff”

Il primato del Napoli di Antonio Conte in classifica comincia a dare fastidio. Gli azzurri, per il momento, sembrano la vera sorpresa del campionato, con club blasonati con Inter, Milan e Juventus che non si aspettavano di dover fare i conti anche con un club del sud per puntare allo Scudetto.

Sul quotidiano Il Giornale, a firma i Tony Damascelli, emblematiche sono alcune frasi sul comportamento di Conte in panchina, ritenuto ridicolo: “[…] Aurelio De Laurentiis ha investito come mai prima aveva fatto, ha assunto uno dei migliori allenatori, Conte, che, in assenza di impegni europei, può trasferire meglio le proprie idee su un organico vario e potente”.

“Restano ridicole le esibizioni a bordo campo, sue e del suo enorme staff, l’esultanza esagerata non dovrebbe far parte di un grande professionista quale il salentino è, Josè Mourinho è il docente, anche in Turchia, di tale moda teatrale”.