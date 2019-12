Il giornalista Paganini parla dell’attuale situazione del mercato del Napoli

A Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del Napoli, è intervenuto Paolo Paganini, giornalista Rai Sport. Paganini ha spiegato come la trattativa col Verona per Amrabat va ormai avanti da un sacco di tempo, e che comunque restano vivi i nomi di Lobotka e Tonali. Comunque sono emerse nelle ultime ore, delle voci che vogliono il Napoli di De Laurentiis interessato a dei parametri zero.

Se i nomi di Silva o Rakitic sono pressoché improbabili, se non a certe condizioni, ci sono forse dei potenziali nomi buoni per il Napoli. Lo United ha in scadenza l’esperto centrocampista serbo Nemanja Matic, che con Solskjaer non ha praticamente mai giocato, e il difensore ivoriano Eric Bailly, che è un ottimo centrale di difesa, ammesso che stia bene fisicamente.

Infatti, Bailly ha giocato poco allo United, gli infortuni non lo hanno mai lasciato tranquillo negli ultimi anni. In scadenza anche Jack Bonaventura del Milan, che, se recupera pienamente, può essere utile a qualunque squadra, Napoli incluso.

Per quanto riguarda la situazione terzino, come spiega Paganini, Gattuso ha molta stima di Ghoulam e vuole aspettare prima di prendere qualsiasi decisione. Llorente invece potrebbe partire, a Conte piace molto, come tutti sappiamo.