Il giovane azzurro che stava per lasciare il calcio: “Volevo smettere, Conte un vincente”

In un’intervista di oggi, un giovane giocatore del Napoli ha parlato ai microfoni di radio CRC di quello che è il suo inizio di avventura da effettivo membro della rosa del Napoli. Si tratta di Antonio Vergara, su cui Antonio Conte vorrebbe puntare

Emozioni forti

Quelle vissute in azzurro da Vergara, fino ad ora, possono dirsi emozioni davvero importanti. Per lui “esordire con questa maglia è stata per me un’emozione unica. Immagino che qualsiasi ragazzo abbia come sogno di giocare per la propria squadra. Inoltre, esordire nello stadio dove ho giocato per 2 anni (nello Stadio di Reggio Emilia visto che in passato era in prestito alla Reggiana, dove ha esordito con il Napoli contro il Sassuolo alla prima di campionato, ndr.) e dove mi sono rotto il crociato ha rappresentato una soddisfazione ancora maggiore. Significa che si può ripartire da dove si è caduti. Momenti che ricordo del settore giovanile? L’azione in cui mi procuro il rigore del 3-2 contro la Fiorentina e sicuramente la salvezza miracolosa con la Primavera. Ho avuto un po’ di difficoltà ad arrivare fino a qui.

Da bambino ero minuto, ero 1 metro e 40, non giocavo quasi mai: per me è stata dura, tante volte ho pensato di smettere. Sono felice ora di aver raggiunto questi primi obiettivi, ma non è stato facile. Per questo consiglio a chi magari sta iniziando il percorso come me dal settore giovanile di non mollare mai. Anche quando non ci credi più, bisogna trovare qualcosa per continuare a lavorare. Alcuni dei miei compagni attuali già li conoscevo, perché facevamo i ritiri insieme e mi allenavo qualche volta con loro. Mi sto trovando benissimo anche con i nuovi: sono molto legato a Lorenzo Lucca e a Buongiorno”.

Qualche parola su Antonio Conte

Per lui Antonio Conte è “un vincente. Allenarsi con lui ed apprendere anche solo il suo modo di fare e di vivere la gara è un’esperienza incredibile. Dai miei compagni di reparto posso solo imparare. C’è De Bruyne, che ha giocato per anni al City, Frank, Scott, Lobo: sto facendo la scuola da loro, sono seduto al banco e imparo. Mi piace giocare più avanzato, però dentro al campo. Mi piace avere la libertà di andare a destra e a sinistra, piuttosto che avere i piedi sulla linea. Ma ovviamente sono a disposizione del mister: anche in porta, anche come terzino.

Era importante ripartire da dove avevamo interrotto, soprattutto se sei campione d’Italia. Dovevamo dimostrare di poter portare questo scudetto e così stiamo facendo in questo avvio di stagione. La maglia azzurra per me è una seconda pelle. Giocare con questi colori significa casa”.