Il giovane della Juventus vuole un trasferimento definitivo

Pellegrini vorrebbe rimanere a titolo definitivo alla Lazio. Le due parti sarebbero al lavoro per definire la trattativa

Luca Pellegrini ha ribadito la sua volontà di rimanere alla Lazio anche dopo questa stagione, dopo averla raggiunta in prestito dalla Juventus nell’ultima finestra di mercato. Il terzino sinistro ha interrotto la sua permanenza in Germania con l’Eintracht Francoforte per tornare nella sua città natale, dopo aver sofferto la nostalgia di casa in Bundesliga. Inizialmente la Juve lo considerava un giocatore in grado di maturare per diventare la prima scelta tra i terzini sinistri, ma Pellegrini non ha fatto abbastanza bene per essere considerato il sostituto di Alex Sandro.

La Juve ha trovato un accordo con la Lazio per un prestito con diritto di riscatto e i bianconeri sarebbero contenti se l’opzione scattasse a fine stagione. Parlando del suo futuro, il difensore ha dichiarato a Tuttomercatoweb:”È sicuramente il sogno di tutti. Io ho realizzato quello di giocare nella Lazio, la squadra per cui tifavo da bambino, e il mio primo obiettivo è quello di rimanere qui anche l’anno prossimo. La Nazionale sarà una conseguenza, quindi ci spero”.

Prove di permanenza

Durante la presentazione aveva detto: “È una serata emozionante, difficile trovare le parole giuste. Sono felicissimo di essere tornato a casa. È un’emozione difficile da spiegare, sono arrivato nella squadra del mio cuore. Non ho mai provato nulla di simile nella mia vita”. Ora dovrà guadagnarsi la permanenza a suon di prestazioni, con Maurizio Sarri che lo ha voluto fortemente per la sua Lazio.