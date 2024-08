Il Girona “dimentica” Dovbyk

Gli spagnoli hanno già sostituito Artem Dovbyk, andato alla Roma in questa finestra di mercato. Il giocatore ucraino verrà sostituito da Bojan Miovski

Un commentatore ha invitato alla cautela nei confronti del nuovo acquisto del Girona, Bojan Miovski, e ritiene che sia “ingiusto” paragonare l’ex eroe del gol dell’Aberdeen con il partente Artem Dovbyk. L’internazionale della Macedonia del Nord è stato siglato in un trasferimento di circa 5 milioni di euro e ci si aspetta che “riempia” gli stivali dell’uomo che si è unito alla Roma, prendendone il posto, dopo aver segnato 24 gol per aiutare il Girona a raggiungere la Champions League per la prima volta nella sua storia.

Miovski è entrato in azione al 58° minuto della sconfitta per 3-0 contro l’Atletico Madrid. Ma il suo ingresso è stato accompagnato da un avvertimento sulle aspettative dei tifosi: la telecronaca della trasmissione internazionale della Liga ha dichiarato: “Esce Abel Ruiz, entra l’internazionale macedone Bojan Miovski, proveniente dall’Aberdeen. È stato forse ingiustamente acclamato come il nuovo Artem Dovbyk ma, più propriamente, è il sostituto di Dovbyk”.

Non la stessa cosa?

Intanto Artem Dovbyk si sta ambientando al nostro campionato, con due presenze poco fortunate per lui. Infatti, nonostante le occasioni create, il giocatore ucraino non ha ancora segnato il suo primo gol nel campionato italiano.

Al Girona non sembrano, per ora, rimpiangere l’ex attaccante. Miovski, adorato dai tifosi dell’Aberdeen, ha segnato 44 gol in 98 presenze ed è stato inseguito da club italiani e spagnoli prima che il Girona facesse la sua mossa. Il venticinquenne dovrebbe guadagnarsi un po’ di tempo nelle prossime settimane per una squadra che ha bilanciato la sua campagna nella Liga con otto partite nel rinnovato formato della Champions League.