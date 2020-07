Il Governo prova a spegnere i focolai: Tso per i malati e tamponi per chi arriva in aereo

L’Italia alle prese con i focolai da coronavirus. Nelle ultime settimane il numero dei contagi è in lieve rialzo, complici l’apertura delle frontiere, controlli meno rigorosi e sempre minor uso di mascherine e dispositivi di sicurezza individuale. Situazione a cui il Governo sta cercando di porre rimedio per tenere sotto controllo l’andamento dell’epidemia.

I focolai sono diffusi un po’ ovunque e spesso riguardano stranieri. In Campania oltre 70 positivi tra i membri della comunità bulgara di Mondragone; in Sicilia i nuovi casi fanno riferimento ai migranti sbarcati a Noto e Agrigento; a Ravenna sono 13 invece i braccianti originari del Bangladesh positivi in un’azienda agricola.

Preoccupa anche il focolaio di Vicenza, dove un manager ha rifiutato il ricovero ospedaliero dopo essere risultato positivo ed ha continuato a spostarsi sul territorio prendendo parte anche ad una festa. Attenzione anche in Toscana dopo i 18 contagi scovati in tre famiglie straniere e dovuti principalmente al sovraffollamento in casa.

Per arginare la situazione il Governo sta mettendo a punto nuove misure di sicurezza. Tamponi per chi arriva dai paesi al di fuori dell’area Schengen, rafforzamento dei controlli presso le abitazioni di chi deve restare in quarantena, trattamento sanitario obbligatorio per chi è positivo ma rifiuta le cure.

Per chi non può garantire l’isolamento vi sarà la possibilità di trasferirsi in alberghi sanitari ed evitare che il virus circoli in famiglia. Le disposizioni si muoveranno sempre sul doppio binario Governo-Regioni, con queste ultime in grado di decidere in base all’andamento del contagio e di istituire chiusure ed eventuali zone rosse.