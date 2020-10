Il Governo punta sulla scuola in presenza, in Campania chiusura fino a fine ottobre

“La scuola resta aperta. Si continua con la didattica in presenza, come chiedevamo. Sono stati salvaguardati i diritti di studentesse e studenti. Possibile implementazione della didattica digitale integrata e flessibilità sugli orari per le scuole superiori ma solo attraverso interventi mirati“, sono queste le parole della ministra Azzolina, la quale è molto soddisfatta che lo scuola continui ad essere in presenza.

“Ricordiamo che tali misure, per la scuola, non entreranno in vigore da domani, ma fra qualche giorno, per garantire una migliore organizzazione. Nelle prossime ore il Ministero dell’Istruzione darà indicazioni più specifiche alle scuole e alle famiglie“.

Parole che sembrano essere dirette proprio al presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il quale ha chiuso le scuole, ad esclusione dei bambini da 0 a 6 anni, fino al termine di ottobre.

Appena dopo aver preso la decisione il Governo sembrava essere contrario alla decisione del presidente campano.

Lo scopo del Governo, infatti, è quello di evitare la didattica a distanza, consentire ai ragazzi di frequentare la scuola in sicurezza e cercare, se necessario, di evitare altre attività. Per il Governo la scuola è fondamentale.