Il Gravenberch scatena un’imponente asta per la Serie A, c’è la Juve

L’Inter si è unita alla corsa per un centrocampista che potrebbe lasciare il Bayern Monaco. L’olandese è un obiettivo anche di Juventus, Milan e Napoli

Se tutto va secondo i piani, questa finestra di trasferimento estiva porterà molte emozioni ai fan di questa disciplina. In effetti, vale la pena puntare i riflettori su Ryan Gravenberch (21), un centrocampista che non ha quasi mai fatto parte del Bayern Monaco.

Valutato 25 milioni di euro, sembra che il suo futuro immediato sia sempre più lontano dai giganti bavaresi. Secondo il giornalista Rudy Galetti, l’Inter è pronta ad accogliere il giovane talento. Il tutto sulla scia della trattativa per il portiere Yann Sommer (trattativa in fase avanzata).

Preferisce la Premier League

L’olandese darebbe senza dubbio una spinta qualitativa al centrocampo lombardo. Per quanto riguarda Gravenberch, ha altri estimatori di alto livello in Serie A. Juventus, Milan e Napoli hanno già fatto un’offerta per lui, quindi l’Inter dovrà muoversi in fretta per il Bayern. Un’offerta che potrebbe concretizzarsi già nelle prossime settimane, con il giocatore che però avrebbe preferenza di trasferirsi altrove e non in Serie A.

Una vecchia conoscenza dell’Ajax che, in teoria, preferisce tentare la fortuna in Premier League. Liverpool, Arsenal e Manchester United sono stati collegati a Gravenberch. Tuttavia, i nerazzurri, i bianconeri, i rossoneri e i partenopei faranno tutti un’offerta per il giocatore. Intanto si ipotizza la possibilità iniziale di un prestito per lui, con il Bayern Monaco che vorrebbe cercare di evitare una minusvalenza a sola una stagione dal suo acquisto.