Il lato umano di Gattuso: quando i litigi con i giocatori si trasformano in energie positive

C’è un lato di Gattuso che è sempre stato apprezzato e mai messo in discussione, in quel di Napoli così come anche nella altre piazze in cui il tecnico calabrese ha allenato: il suo lato umano. Se infatti qualche volta il lato tecnico è stato messo in dubbio, sull’integrità e la bontà dell’uomo Gattuso non vi sono mai stati dubbi.

Spesso e volentieri Rino sembra un buon padre di famiglia più che un allenatore. Bastone e carota dice un antico detto italiano, detto che forse conosce bene l’allenatore azzurro. Gattuso infatti incarna appieno questo spirito, come dimostrato anche nella sua recente esperienza.

Non le manda di certo a dire ai suoi giocatori, i quali ogni tanto ricevono anche le dovute punizioni. Però poi tutto passa subito, per il bene del gruppo e dei giocatori stessi, ed ecco che dal litigio nascono energie nuove e positive.

Successe ai tempi del Milan con Bakayoko, poi fortemente voluto alle pendici del Vesuvio. Più recentemente è accaduto con Lozano, Mario Rui e Ghoulam, rei di non impegnarsi abbastanza. Infine qualche screzio con il capitano, Insigne, che dovrebbe fungere maggiormente da esempio per i suoi compagni.

Tutti litigi prontamente rientrati e che hanno fatto solo bene alla squadra. Lozano, Bakayoko ed Insigne ad esempio sono ora colonne portanti di questo Napoli, grazie anche e soprattutto al trattamento ricevuto da Gennaro Gattuso. Grandi doti psicologiche oltre che tecnico-tattiche.