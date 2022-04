Il lavoro più flessibile e multi-tasking richiesto a Roma? La commessa

I consumatori ci hanno a che fare quotidianamente, ma spesso ne ignorano l’importanza da un punto di vista strategico per negozi e punti vendita: la commessa.

Si tratta di una delle figure maggiormente richieste a Roma, che trabocca di boutique, negozi di abbigliamento, centri commerciali, punti vendita e piccoli negozietti artigianali.

Si pensa che chiunque possa svolgere il lavoro di commessa, e che quindi sia un lavoro relativamente facile. Non è esattamente così.

Da un lato è vero che non serve un percorso di studi specifici, quindi chiunque può cimentarsi in questo lavoro; d’altro lato non è affatto facile lavorare come commessa, poiché sono richieste tantissime competenze e abilità.

Proprio per questo motivo tale ruolo viene definito multi-tasking. In primis una commessa deve avere attitudine alla vendita, che è il suo obiettivo primario, ed al rapporto con le persone.

Una calma olimpica è il secondo requisito imprescindibile. Non sempre i clienti sono garbati o gentili, ma è importante mantenere un certo aplomb, poiché in quel momento l’addetta alla vendita rappresenta il brand. Una sua mossa sbagliata potrebbe gettare ombra su tutta l’azienda.

Magari non sono richiesti percorsi di studio specifici, ma la commessa deve essere costantemente informata sul mercato in cui opera. Deve infatti rispondere con professionalità alle domande dei clienti, dimostrandosi un punto di riferimento affidabile e autorevole.

In tal caso ne trae beneficio la stessa azienda poiché, come specificato, nel momento della vendita la commessa la rappresenta e ne incarna i valori.

Altro requisito sicuramente importante è una buona forma fisica. L’addetta alle vendita passa quasi l’intera giornata in piedi, quindi deve essere in grado di sostenere i ritmi di lavoro che, soprattutto all’ora di punta, diventano serrati.

Da sottolineare poi un altro aspetto: la commessa può lavorare full-time o part-time. Soprattutto in una città grande come Roma, l’offerta è molto variabile.

Chi cerca lavoro come commessa a Roma , ha a disposizione un valido alleato: commesse.it. Si tratta di un portale completo dove reperire tutte le offerte di lavoro nella città eterna.

Le giovani studentesse o le mamme alla ricerca di un lavoro part-time, possono impostare comodamente i filtri per accedere rapidamente alle proposte compatibili con la loro ricerca.

Chi invece cerca un lavoro full-time deve semplicemente cambiare i parametri di ricerca, e individuare l’offerta che meglio si adatta alle sue esperienze, competenze ed aspirazioni.

Il portale è rivolto anche ai punti vendita, che possono ottenere importanti vantaggi in termini di tempo e di ottimizzazione delle risorse. I titolari dei negozi inseriscono le caratteristiche richieste, dopodiché ricevono una lista completa di tutti i profili più in linea.

Per completare il discorso sulla commessa, è bene che sia pronta a lavorare su turni ed orari flessibili. In prossimità delle festività gli orari di lavoro si allungano inevitabilmente, quindi bisogna essere flessibili e adattarsi a diversi turni lavorativi, anche serali e festivi.