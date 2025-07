Il Liverpool ha difficoltà a prendere Isak: Osimhen è il piano B

Il Liverpool vuole fare un colpo da novanta in attacco. È delle ultime ore la notizia dell’interesse dei Reds per l’attaccante del Newcastle Alexander Isak. Si tratta di un’operazione estremamente onerosa per la quale la squadra di Arne Slot starebbe preparando un’offerta di circa 120 milioni di euro. I magpies, però, non sarebbero intenzionati a privarsene e l’offerta, dunque, non basterebbe ancora.

Il Liverpool ha già acquistato Wirtz dal Bayer Leverkusen per 130 milioni di euro, ma vuole continuare a rinforzarsi per poter puntare nuovamente a fare bene in Champions League dopo la cocente delusione dell’eliminazione contro il PSG che poi si sarebbe proclamato campione d’Europa.

Secondo quanto riportato dal DailyMail, tra i profili considerati come piano B ci sarebbe anche quello di Victor Osimhen, il cui passaggio al Galatasaray sta subendo un rallentamento negli ultimi giorni dopo il ritardo delle garanzie bancarie che De Laurentiis avrebbe richiesto alle banche turche.

Il nigeriano da sempre è stato sotto i riflettori della Premier League, e dopo le indiscrezioni che lo volevano in partenza verso Londra, sponda Chelsea o Arsenal, adesso arrivano anche le sirene del Liverpool. Vista la disponibilità di liquidità degli inglesi, non dovrebbe essere difficile soddisfare le richieste del Napoli.

Si tratta comunque di un’indiscrezione che è subordinata alla trattativa tra Napoli e Galatasaray che attende sviluppi nelle prossime ore dopo la notizia che il club turco avrebbe accettato la richiesta del Napoli dell’inserimento nel contratto di una clausola di invendibilità in Italia nei prossimi tre anni.