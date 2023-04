Il Liverpool non vuole che Arthur continui la prossima stagione

Arthur saluterà quasi sicuramente Liverpool alla fine di questa stagione, con la Juventus che dovrà scegliere cosa fare

Il Liverpool sta vivendo la sua peggiore stagione dall’arrivo di Klopp al club quattro anni fa. La squadra di Anfield non sta attraversando un buon momento sportivo, visto che non è riuscita a vincere nemmeno un titolo in questa stagione. È un dato di fatto che questo brutto passo è il risultato dell’errata costruzione della squadra ad Anfield, che non ha saputo gestire il ricambio generazionale in modo corretto.

È un dato di fatto che in estate la squadra inglese farà un’importante pulizia della rosa, poiché il club vuole chiudere il rapporto con diversi giocatori il cui contributo è ridotto a poco o addirittura a nulla. Uno dei settori in cui ci saranno più movimenti sarà il centrocampo, e Jürgen non è affatto soddisfatto delle opzioni che ha in squadra e la prima partenza per l’estate è già stata finalizzata, Arthur Melo.

Aria di addio

Il giocatore si è unito alla squadra in prestito quest’estate dalla Juventus, ma il suo tempo con la squadra di Klopp è stato un orrore, con circa una partita completa in tutte le competizioni e minuti giocati in questa stagione. Tra infortuni e scarso rendimento sportivo, il giocatore non esiste per lo staff tecnico ed è per questo che il club inglese ha informato la Vecchia Signora che non otterrà il riscatto e di conseguenza i servizi del giocatore. La carriera del giocatore che sembrava destinato a diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo è ora più stagnante che mai.