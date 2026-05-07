Il Liverpool piomba su un calciatore del Napoli: ecco di chi si tratta

Il futuro di Sam Beukema al Napoli è già al centro delle voci di mercato. Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, il difensore olandese sarebbe finito nel mirino del Liverpool, con il tecnico Arne Slot deciso a portarlo ad Anfield nella prossima estate.

La voce è stata riportata dal portale OneFootball, dato che Slot conosce bene Beukema dai tempi del campionato olandese. L’allenatore aveva già tentato di acquistarlo quando sedeva sulla panchina del Feyenoord, ma il centrale preferì trasferirsi al Bologna. Ora il Liverpool sarebbe pronto a investire circa 30 milioni di euro pur di convincere il Napoli a cedere il giocatore.

Nonostante l’interesse dei Reds, l’operazione presenta diversi rischi. Nella sua esperienza napoletana, infatti, Beukema non è riuscito a conquistare pienamente la fiducia di Antonio Conte. Il tecnico azzurro lo ha spesso utilizzato come alternativa nelle rotazioni difensive, limitandone continuità e spazio da titolare.

Le qualità del difensore, però, non sono in discussione. A Bologna aveva impressionato per solidità, capacità di impostazione e personalità, distinguendosi anche in Champions League proprio contro il Liverpool. Prestazioni che avevano attirato l’attenzione di numerosi club europei.

Resta ora da capire quale sarà la scelta del giocatore. A Liverpool rischierebbe di trovare poco spazio, soprattutto se Ibrahima Konaté dovesse rinnovare il contratto. Restare a Napoli, invece, potrebbe offrirgli nuove opportunità, anche considerando la probabile partenza di Juan Jesus dalla rosa azzurra. Nel caso in cui dovesse andare via, invece, il Napoli cercherebbe un altro difensore, magari Gila della Lazio.