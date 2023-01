Il Liverpool potrebbe approfittare dello scandalo Juventus

Il passaggio di Arthur Melo al Merseyside non ha funzionato finora, ma il Liverpool sarebbe pronto a tornare alla Juventus per un altro ingaggio

Si può dire che il prestito di Arthur Melo al Liverpool non ha funzionato, almeno finora. Acquistato dalla Juventus la scorsa estate, il brasiliano è stato portato qui per disperazione, con i Reds che avevano bisogno di rinforzi a centrocampo.

Tuttavia, non essendo ancora pronto per le partite, il 26enne si è limitato a 13 minuti di gioco dalla panchina nella sconfitta in Champions League contro il Napoli, oltre a tre sostituzioni non utilizzate e a 63 minuti di gioco nell’EFL Trophy a Rochdale, prima di subire un infortunio alla coscia in allenamento a ottobre, che ha richiesto un intervento chirurgico e che da allora lo ha tenuto fuori dal campo.

In assenza di Arthur, i problemi del centrocampo del Liverpool sono solo peggiorati. Sebbene Jurgen Klopp abbia accolto la maggior parte delle sue opzioni di ritorno dall’infortunio, è diventato sempre più chiaro che i Reds hanno bisogno di gambe fresche nella loro sala macchine, dato che le opzioni attuali non raggiungono gli standard desiderati.

Chi potrebbe andare a Liverpool?

I Reds avrebbero chiesto per prima cosa Denis Zakaria, dopo essere stati più volte accostati allo svizzero durante il suo periodo con il Borussia Monchengladbach, per poi sentirsi dire che il passaggio temporaneo al Chelsea era già in atto, dopo che la Juventus lo ha ritenuto in esubero dopo appena 15 presenze a Torino in seguito al trasferimento dello scorso gennaio per 4,5 milioni di euro.

Come i Reds per Arthur, l’accordo con i londinesi prevede un’opzione d’acquisto del valore di 24,1 milioni di sterline più 4 milioni di bonus, e Zakaria ha confermato che il Liverpool lo aveva inizialmente richiesto.