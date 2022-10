Il Liverpool potrebbe inserirsi per Manuel Locatelli

Una nuova contendente sembra farsi avanti per Manuel Locatelli: il Liverpool. I reds potrebbero farsi avanti nei prossimi mesi

Non solo l’Arsenal, ora anche il Liverpool sembra intenzionato ad inserirsi per Manuel Locatelli. Il calciatore della Juventus viene dato dall’Inghilterra come probabile partente, con gunners e reds pronti a darsi battaglia pur di averlo.

Attualmente la Juventus non sembrerebbe intenzionata a lasciar partire il talento scuola Milan, forte anche della voglia di valorizzare il centrocampista. L’ex Sassuolo sta vivendo un momento di transizione, con Allegri che sta cercando di collocarlo al meglio nella rosa bianconera.

La Juventus non vuole cedere

I bianconeri non sembrano intenzionati a cedere il giocatore, ma tutto potrebbe cambiare nel caso proprio da Liverpool dovesse tornare Arthur. A quel punto i bianconeri potrebbero dover monetizzare e una cessione importante potrebbe venir fatta. In caso di offerta irrinunciabile tutti potrebbero essere sacrificabili, chi più e chi meno, con Locatelli che non farebbe eccezione.

Il calciatore è visto da Massimiliano Allegri come uno dei pilastri della futura Juventus, nonostante per ora non abbia una vera e propria collocazione tattica all’interno dello scacchiere bianconero. Allegri e la Juventus viaggiano nella completa incertezza, con ogni sbaglio che ora pesa come un macigno.

Il centrocampo bianconero non gira benissimo, così come la difesa. Serviranno innesti già nel mese di gennaio, per una squadra che ora è a rischio esclusione dalla fase ad eliminazione diretta della Champions League. Le prossime partite saranno decisive per il proseguo della stagione, con i bianconeri chiamati e vincere tutte e due le partite e sperare in passi falsi da parte di Benfica e Maccabi Haifa.