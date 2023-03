Il Liverpool su Kim

Il Napoli si appresta a giocare la prossima partita di campionato durante la quale sfiderà il Milan di mister Pioli. Nel frattempo che la squadra è concentrata a preparare al meglio la gara, arrivano delle sirene estere per un calciatore azzurro. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Liverpool è pronto all’assalto per il difensore del Napoli Kim Min-Jae.

La squadra di Jurgen Klopp sarebbero disposti ad uno sforzo importante per aggiudicarsi il centrale coreano. Secondo quanto ha riferito RAI SPORT, i Reds sarebbero disposti a sborsare una cifra pari a 60 milioni di euro per portare Kim in Inghilterra. Il Liverpool in questo modo vuole battere la concorrenza degli altri top club che potrebbero arrivare a fare follie per il calciatore del Napoli.

La dirigenza partenopea sembra essere fermamente convinta di poter trattenere almeno per un altro anno il centrale a Napoli, assicurandogli un aumento dell’ingaggio grazie alle ottime prestazioni sfornate quest’anno. Quella di Kim è stata una strabiliante prima stagione con la maglia azzurra. Ha disputato quasi tutte le partite tra Serie A e UEFA Champions League lasciando tutti a bocca aperta.

L’ex Fenerbahce è andato oltre le aspettative di tutti. E’ quasi riuscito a non far rimpiangere ai tifosi partenopei il colosso Kalidou Koulibaly che è approdato al Chelsea quest’estate. Il classe ’96 è un vero e proprio muro. Nonostante l’altezza, che pure gli consente di affrontare molti duelli aerei, ha dimostrato anche delle notevoli doti atletiche, che lo avvantaggiano nei recuperi e nelle coperture difensive.

I suoi agenti spingono per farlo approdare in uno dei primissimi club al mondo ma la società partenopea sa il valore del sud-coreano. Non sarà facile trattenerlo ma occhio a cosa accadrà in estate. La dirigenza azzurra avrà sicuramente un’estate tortuosa; i nomi di Kim, Osimhen e Kvaratskhelia sono sul taccuino di molti top club europei.