Il Manchester United apre alla cessione di Mainoo: la posizione del Napoli

Dall’Inghilterra arrivano nuove conferme che alimentano le voci di un possibile trasferimento di Kobbie Mainoo al Napoli già nel mercato di gennaio. Il giovane centrocampista del Manchester United, considerato una delle promesse più interessanti del calcio inglese, potrebbe presto lasciare Old Trafford per trovare spazio e continuità altrove. Secondo quanto riportato da diversi tabloid britannici, i Red Devils sarebbero infatti pronti a rinnovare profondamente il proprio reparto di centrocampo in vista della prossima stagione, aprendo così alla cessione temporanea di alcuni dei loro talenti.

Il nome in cima alla lista dei desideri di Ruben Amorim, tecnico designato per guidare il nuovo corso dello United, è quello di Adam Wharton, gioiello del Crystal Palace. Il club di Manchester avrebbe individuato nel ventenne inglese il profilo ideale per dare qualità e dinamismo alla mediana, e sarebbe disposto a presentare un’offerta da circa 60 milioni di sterline, pari a oltre 70 milioni di euro. Un investimento importante che testimonia la volontà della dirigenza di rilanciare la squadra dopo una prima parte di stagione altalenante.

Tuttavia, l’arrivo di un nuovo centrocampista di spessore potrebbe avere ripercussioni significative sugli attuali interpreti del reparto. In particolare, la stampa inglese suggerisce che sia Casemiro che Mainoo potrebbero lasciare Manchester. Il brasiliano, in scadenza di contratto nel 2026 ma reduce da un rendimento inferiore alle aspettative, rappresenta un ingaggio pesante; il giovane inglese, invece, rischia di vedere ridotti ulteriormente i propri minuti in campo.

Per questo motivo, l’ipotesi di un prestito a gennaio prende sempre più corpo. Tra le squadre maggiormente interessate spicca il Napoli, che segue da vicino la situazione del giocatore. Il club partenopeo, alla ricerca di rinforzi per il centrocampo, potrebbe cogliere l’occasione per assicurarsi un talento giovane e promettente, capace di dare nuova energia alla rosa di Antonio Conte.

L’eventuale arrivo di Mainoo in Serie A sarebbe un colpo di grande prospettiva, oltre che un segnale della crescente attrattiva del campionato italiano per i giovani inglesi in cerca di spazio. Per ora si tratta solo di voci, ma le continue conferme provenienti dall’Inghilterra lasciano intendere che il futuro di Mainoo potrebbe davvero passare da Napoli, in un’operazione che farebbe felici entrambe le società.