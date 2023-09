Il Manchester United ci prova per il prestito di Kvaratskhelia

La speranza arriva dall’Inghilterra, con il Manchester United che vorrebbe provare a prendere il cartellino di Kvicha Kvaratskhelia in prestito

Erik ten Hag ha rivolto le sue attenzioni alla quotata ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia. La stella georgiana ha colpito 14 volte in Serie A nella scorsa stagione ed è stata fondamentale per la conquista della Serie A da parte del club.

Secondo il Daily Mail, lo United è uno dei numerosi club della Premier League che cercano il giocatore, con il Newcastle che è stato collegato in estate e il Manchester City e il Liverpool che hanno espresso interesse in precedenza. Tuttavia, far passare un accordo permanente a gennaio potrebbe rivelarsi un compito difficile per i Red Devils.

Sembra che lo United non possa più fare grandi acquisti fino a quando non avrà raccolto fondi a causa delle restrizioni del FFP. Pertanto, analogamente alla politica adottata per l’ingaggio di Sofyan Amrabat, è probabile che Ten Hag cerchi inizialmente un accordo di prestito.

La maledizione degli esterni di Manchester

Per la squadra dei Red Devils gli ultimi venti anni sono stati abbastanza difficili sotto il punto di vista degli esterni. Sono 408 i milioni di euro spesi in totale nelle ultime due decadi, con vari giocatori che sono risultati come dei totali flop. Tra gli unici salvabili si può dire ci siano Ashley Young (arrivato per 18 milioni) e Antonio Valencia (arrivato per quasi 19 milioni di euro).

Tutti gli altri possono dirsi dei flop totali. Nella lista spiccano i nomi di Sancho, Depay, Di Maria e Antony. Quest’ultimo ha fatto vedere qualcosa, però si è attualmente fermato per vicende extra campo. Al momento il Manchester United potrebbe riprovare a risanare la carriera di Jadon Sancho, anche se l’inglese sembra in rotta con Ten Haag.