Il Manchester United piomba su Marcos Leonardo: alla Roma basterà Azmoun?

Con la notizia dell’arrivo di Sardar Azmoun dal Bayer Leverkusen, José Mourinho può aggiungere un importante tassello per completare la sua linea offensiva in attesa del recupero di Abraham. Nelle ultime ore però, si è registrato un forte rallentamento sulla trattiva per Marcos Leonardo del Santos.

Tiago Pinto ha corteggiato a lungo l’attaccante brasiliano senza riuscire a convincere il club verdeoro a cederlo e ora a complicare le cose c’è l’interesse del Manchester United che vuole aggiungere un altra freccia all’arco di Ten Hag.

Come riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport,l’offerta dei Red Devils sarebbe di molto più onerosa rispetto a quella della Roma: 20 milioni di euro più 5 di bonus facilmente raggiungibili. Cifra che è praticamente il doppio rispetto all’offerta giallorossa.

L’attacco della Roma, dunque, ha ancora bisogno di essere puntellato visto che Azmoun è attualmente infortunato: nella parte finale della scorsa Bundesliga ha subito una rottura di una fibra muscolare che gli ha fatto terminare la stagione anzitempo e bloccato la preparazione: tutto fa pensare che l’iraniano (che tra l’altro sarà impegnato in Coppa D’Asia a gennaio 2024) non sarà pronto prima di fine settembre.

A questo punto la valutazione sull’attacco in casa Roma è importantissima: in primo luogo ci sarà da capire l’effettiva tempistica del rientro di Azmoun e subito dopo capire se la doppietta di Belotti della prima giornata può far ben sperare e quindi ci si può affidare alla “rinascita del Gallo” senza dover tornare sul mercato.