Il Manchester United punta a Vlahovic

Nuova pretendente per Dusan Vlahovic, con il Manchester United che potrebbe presto provarci con il talento serbo della Juventus

È attualmente fermo per infortunio, ma Dusan Vlahovic continua ad essere nel mirino delle big europee. La Juventus giocherà in Europa League, sorteggiata in uno scontro abbastanza agiato contro il Nantes, e la nuova pretendente per il serbo potrebbe essere un’avversaria futura.

Il Manchester United di Cristiano Ronaldo cerca un attaccante di peso, proprio per sostituire il calciatore portoghese. Dusan Vlahovic è l’obiettivo principale dei red devils che si aggiungono alla lista di squadre pronte all’assalto nei prossimi mesi. La Juventus però non cede.

Addio negato

I bianconeri puntano pesantemente su Vlahovic, che sembra intenzionato a restare ancora a lungo con la maglia della Juventus. Il calciatore è cercatissimo anche da Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid ma i bianconeri non sono intenzionati a cedere.

In estate ha detto sul perché ha scelto la Juventus: “Non è stata una scelta difficile perché la Juve è una società gloriosa, molto vicina al mio modo di lavorare: combattere, non mollare mai fino alla fine, credere anche quando sembra che tutto sia perduto è la mia filosofia e pure quella del club, sappiamo tutti che cosa rappresenta la Juve in Italia, per me è un piacere e un onore difendere questi colori. Da piccolo in Serbia si seguiva tanto il calcio italiano, negli anni d’oro della Serie A. Si parlava della Juve, perché vinceva sempre e nello sport ci si ricorda solo di chi vince. Questa cosa mi è rimasta dentro. Ero un bambino quando rimasi impressionato dalla Juve di Ibrahimovic, Trezeguet e Cannavaro. Sono cresciuto con l’obiettivo di diventare un vincente e farò di tutto per entrare nella storia della Juve. Sarebbe un grande onore visti i giocatori che ci sono riusciti qui. Per questo ho iniziato a giocare: voglio spingermi oltre i miei limiti”.