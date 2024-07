Il Marsiglia si avvicina all’acquisto di Carboni per 40 milioni

Il Marsiglia è sempre più vicino all’ingaggio di Valentin Carboni, centrocampista d’attacco dell’Inter, da parte dell’emittente italiana SportMediaset

Il club francese avrebbe offerto 30 milioni di euro per il 19enne, mentre i nerazzurri ne vorrebbero 40. Carboni ha appena concluso la Copa America con l’Argentina, competizione che l’Albiceleste ha vinto per la seconda volta consecutiva. Il centrocampista dell’Inter non ha avuto un ruolo importante nel trionfo, ma la sua inclusione nella squadra ha parlato da sola. Ora si tratta di capire quale sarà il futuro di Carboni a livello di club.

La scorsa stagione l’argentino è stato in prestito al Monza, un’esperienza importante per Carboni per fare esperienza regolare a livello senior. Dopo alcuni mesi di ambientamento, è diventato un titolare fisso nell’undici iniziale dei brianzoli in Serie A. Ora, la sensazione è che Carboni sia pronto per una nuova sfida, ma difficilmente sarà nella squadra maggiore dell’Inter nella prossima stagione. Pertanto, i nerazzurri dovranno trovare un nuovo prestito per Carboni o venderlo a titolo definitivo in estate.

Altri club interessati

Sono diversi i club che hanno mostrato interesse per Carboni quest’estate: Fiorentina, Atalanta e Lazio sono tutte interessate al ragazzo. Tuttavia, la squadra che ha spinto di più per ingaggiare Carboni è il Marsiglia. Il nuovo allenatore Roberto De Zerbi considera l’argentino uno dei suoi principali obiettivi per questa finestra di trasferimenti estivi.

Secondo Mediaset, circa 10 milioni di euro separano ora l’Inter e il Marsiglia nella trattativa. Il club francese ha messo sul tavolo un’offerta di circa 30 milioni di euro. L’Inter, invece, continua a chiedere 40 milioni di euro e, secondo quanto riportato da Mediaset, probabilmente cercherà di inserire nell’affare anche un’opzione di riacquisto. Mediaset riferisce che non dovrebbe passare molto tempo prima che il Marsiglia trovi un accordo per Carboni.