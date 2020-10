Il matrimonio di Elettra Lamborghini, parla la sorella e svela perché non è stata invitata

Pare che il rapporto tra Elettra Lamborghini e sua sorella sia sempre stato, fin da piccole, abbastanza conflittuale . Le due hanno sempre litigato poiché hanno i caratteri opposti. La sorella Ginevra, nelle ultime ore, ha svelato il motivo per il quale non è stata invitata al matrimonio.

Continua, dunque, il botta e risposta tra le due ereditiere, soprattutto in seguito al matrimonio di Elettra con Afrojack. ”Adesso vi dico io i veri motivi della mia assenza”, ha svelato Ginevra.

GINEVRA ED ELETTRA: ”LITIGHIAMO DA QUANDO SIAMO BAMBINE” – Alla fine del suo matrimonio, Elettra, ha ringraziato tutta la sua famiglia per aver partecipato ad un giorno tanto speciale ed unico per lei. Tutti, però, hanno notato l’assenza della sorella, in particolar modo di Ginevra, una delle tre.

“C’erano tutti quelli che volevo al mio fianco”, questa è stata la frecciatina lanciata da Elettra nei confronti della sorella. “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti”, ha rivelato la sorella Ginevra dal canto suo.

GINEVRA A ELETTRA LAMBORGHINI: ”ABBIAMO DUE MONDI SEPARATI” – ”Eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”, ha dichiarato la sorella di Elettra, Ginevra.

“Se la domanda è: la carriera di Elettra ti è servita per emergere? Ti dico di no, ma con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse, poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati, io vengo da Venere e lei da Marte”. Resta comunque il fatto che per parlare non usano i cellulare ma riviste e siti.