Il Mattino: “Allan e la sua famiglia vorrebbero andare via da Napoli: Ancelotti ci prova”

A meno di clamorose sorprese, il calciomercato di gennaio della SSC Napoli non prevederà altri colpi di scena. Con l’arrivo di Andrea Petagna, infatti, la società azzurra può considerare chiuso il proprio mercato di riparazione, con il presidente che ha deciso di iniziare la rivoluzione che si completerà nel a luglio/agosto.

In questo mercato di gennaio sono ben due i centrocampisti che sono arrivati alla corte di Gennaro Gattuso: Diego Demme e Stanislav Lobotka. Entrambi sono stati chiesti espressamente dal nuovo allenatore per dare equilibrio ad un reparto che era finito allo sbando.

Uno dei calciatori che potrebbe far presto le valigie è Allan. Dal momento dell’offerta del PSG di un anno fa, infatti, il giocatore non ha più reso al massimo e vi sono stati anche attriti con la società in seguito all’ammutinamento di inizio Novembre quando sulla panchina azzurra sedeva Carlo Ancelotti.

Secondo quanto evidenziato dall’edizione odierna de Il Mattino, il centrocampista spera ancora in una cessione in questo mercato di gennaio. Il suo ex mister, Carlo Ancelotti, farebbe carte false per averlo e una chiamata è arrivata già a metà gennaio. Ancelotti, infatti, vorrebbe il suo ex centrocampista all’Everton ma le richieste della SSC Napoli sono elevate e sfiorano gli 80 milioni di euro. Tutto, quindi, sarà rimandato a giugno dove il giocatore andrà sicuramente via.

Anche la famiglia di Allan vorrebbe andare a vivere altrove. I rapporti tra Allan e il Napoli, quindi, sono ai minimi storici e il rinnovo del contratto potrebbe sfumare. Nonostante ciò, Gennaro Gattuso sta aspettando la conclusione del mercato di gennaio per parlare personalmente con il ragazzo e convincerlo di essere fondamentale per il suo Napoli.