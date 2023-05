Il Mattino, De Laurentiis ha contattato Massimiliano Allegri della Juventus

L’edizione odierna de Il Mattino scrive in merito al possibile nuovo allenatore della SSC Napoli. Il futuro di Luciano Spalletti è in bilico e il presidente Aurelio De Laurentiis non vuole farsi trovare impreparato in caso di colpi di scena dell’ultimo minuto. Le dichiarazioni del mister, come del presidente, sono enigmatiche.

Secondo il giornale, il presidente avrebbe già contattato due allenatori: Antonio Conte e Massimiliano Allegri. Quest’ultimo, in particolare, fu ad un passo dal Napoli già due anni fa e proprio lui consigliò De Laurentiis di prendere Luciano Spalletti.