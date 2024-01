IL MATTINO – De Laurentiis vuole richiamare Francesco Sinatti

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a fare un passo indietro e provare un clamoroso ritorno in vista della prossima stagione: Francesco Sinatti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente partenopeo non ha digerito l’addio del suo preparatore atletico e l’intenzione sarebbe quello di portarlo di nuovo in azzurro al termine di questa stagione.

“Vive questi momenti come sempre: al telefono, cercando consigli da chiunque, provando a carpire segreti su come uscire fuori dal tunnel: avere dubbi e perplessità diventa inevitabile, per non dire della clamorosa inferiorità atletica della squadra”.

“E allora ecco che per l’estate l’idea è quella di richiamare Francesco Sinatti, magari dopo avergli fatto concludere l’Europeo in Germania con l’Italia”.

RITORNO SINATTI ALLA SSC NAPOLI, SERVE L’OK DELLA FIGC

“È il preparatore atletico rimpianto ed è normale che adesso un altro tassello potrebbe essere riportarlo a Napoli. Dopo esserlo fatto andare via, senza difenderlo a spada tratta. Sinatti tornerebbe a occhi chiusi qui. Sempre con l’ok della FIGC”, conclude Il Mattino.