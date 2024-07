Il Mattino: “Di Lorenzo ha chiesto rassicurazioni sul ruolo da capitano e leader dello spogliatoio”

L’edizione odierna de Il Mattino scrive del Napoli e del capitano della squadra azzurra: Giovanni Di Lorenzo. In particolare, il quotidiano sottolinea come l’azzurro abbia aperto alla possibilità di restare, ma, ponendo una condizione: “Da un lato c’è De Laurentiis che punta i piedi e considera il capitano incedibile”.

“Dall’altro Di Lorenzo che non ancora non scioglie le sue riserve, che ancora non dice “resto” col sorriso sulle labbra. Era il giorno della verità, ma in realtà la fumata è ancora grigia. Ovvio c’è un contratto lungo 4 anni che va rispettato ma non c’è ancora aria di armistizio anche se De Laurentiis ha mostrato apertura totale. Qualcosa va ancora sistemato. E non di poco conto […]”.

DI LORENZO ALLA SSC NAPOLI, IL CAPITANO VUOLE RASSICURAZIONI ANCHE SUL SUO RUOLO DA CAPITANO E LEADER DELLO SPOGLIATOIO

“Ma il capitano ha aperto alla permanenza e si è passati a trattare. Di Lorenzo vuole delle rassicurazioni, anche sul suo ruolo di capitano e leader dello spogliatoio. Ma ballano anche altre questioni: De Laurentiis e Conte non pensano affatto a un addio, c’è quel contratto che pesa. Ma Di Lorenzo ha ancora dei dubbi. Troppi. Da non ignorare”.

Nei prossimi giorni la questione sicuramente sarà risolta e si saprà se Giovanni Di Lorenzo resterà o meno un calciatore del Napoli anche per le prossime stagioni. Oggi è iniziata il nuovo anno calcistico del club azzurro e la presenza di Antonio Conte rappresenta una svolta dopo una stagione deludente.