Il Mattino – Fabio Quagliarella, coinvolto in un complesso edilizio sequestrato

Qualche tempo fa la procura di Torre Annunziata ha aperto un inchiesta per indagare su un complesso edilizio illecito. Tra le persone coinvolte figura il calciatore Fabio Quagliarella.

DECRETO DI SEQUESTRO – Il procuratore Pierpaolo Filippelli e i membri del suo pool Andreana Ambrosino e Rosa Annunziata hanno preso provvedimenti contro una costruzione non autorizzata. Quest’ultima è stata sequestrata dopo alcune denunce da parte di associazioni come Italia Nostra e WWF Penisola Sorrentina. Dalle indagini è risultato che non vi sarebbero permessi ufficiali e quindi nessun documento che ne abbia autorizzata l’edificazione.

I NOMI DIETRO – Dietro a questo reato ci sarebbero un paio di nomi famosi. Primo fra questi l’ingegnere Antonio Elefante. Autore del primo esempio di edilizia ad alta sostenibilità ambientale, tramite la sua società la Shs srl, accusato in passato riguardo la vicenda dell’ex area Cirio stabiese. A seguire troviamo Massimiliano Zurlo, collaboratore di Elefante, e due ex amministratori della società suddetta, l’avvocato Danilo Esposito e Francesco Gargiulo. Ed infine, seppur non indagato ufficialmente, Fabio Quagliarella.

CIRO OLIVERO INDAGA – Al caso è stato assegnato il perito Ciro Olivero, nominato dagli uffici inquirenti. Questo allo scopo di verificare la veridicità di quanto invece affermano i 4 indagati, ovvero che che i permessi siano effettivamente esistenti. Gran parte delle future abitazioni del complesso sono state vendute, ironicamente a molti membri delle forze dell’ordine, ma non solo, a prezzi vantaggiosi. Le indagini proseguono