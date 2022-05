Il Mattino – Il Napoli punta su Gollini: tutte le ultime news

Finita questa stagione, è tempo di bilanci e preparativi per la sessione di calciomercato estivo. Il Napoli si sta preparando al meglio per la prossima Champions League ma anche per la lotta scudetto, che quest’anno è toccato al Milan. In queste ore, il quotidiano Il Mattino ha confermato l’esclusiva di AreaNapoli.it circa un interessamento del club per Pierluigi Gollini.

Pressing sul portiere dell’Atalanta

L’edizione odierna del quotidiano scrive: “Il Napoli ci sta facendo più di un pensiero, anche perché quello di Gollini sarebbe il profilo ideale per il ruolo di numero 1 azzurro. Il Tottenham non ha esercitato l’opzione di riscatto prevista nella formula del prestito con la quale in estate aveva opzionato il portiere dall’Atalanta. E a questo punto Gollini tornerà alla base, ma con l’intenzione di andare via di nuovo”.

Si parla già anche delle cifre e dettagli: “Il prezzo è presto fatto: 15 milioni di euro. E la formula potrebbe essere variabile. Prestito con diritto di riscatto (come già fatto per questa stagione con il Tottenham), oppure cessione a titolo definitivo.

Anche dal punto di vista contrattuale, infatti, il portiere potrebbe firmare un accordo sul milione di euro: in perfetta linea con il monte ingaggi del club di De Laurentiis. Una cosa è certa, Gollini gradirebbe la piazza, l’allenatore e soprattutto la possibilità di rientrare in Italia dopo l’anno passato in Inghilterra”.