Il Mattino: importanti novità sul rientro di Rrahmani, c’è la data

L’assenza di Amir Rrahmani non ha impedito al Napoli di uscire vittorioso dal Franchi e di conquistare i tre punti che hanno permesso agli azzurri di restare a punteggio pieno e al primo posto a pari punti con la Juventus. La difesa è stata guidata da Buongiorno e da Beukema che ha anche trovato il suo primo goal.

Tuttavia, Antonio Conte spera di poter recuperare quanto prima il suo difensore titolare della scorsa stagione per poter averlo a disposizione e quanto meno ampliare le rotazioni in vista anche dell’impegno in Champions. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, ci sarebbero novità a riguardo.

Il quotidiano partenopeo informa che l’ex Verona non potrà prendere parte alla trasferta inglese contro il Manchester City e si perderà dunque il debutto nella massima competizione europea: “Assente a Firenze, Amir Rrahmani non sarà con la squadra in campo nemmeno contro il City.”

In ogni caso, arrivano invece buone notizie per il suo rientro che potrebbe avvenire già in occasione della prossima giornata di campionato: il Napoli sarà impegnato lunedì sera al Maradona quando ospiterà il neopromosso Pisa che fin qui ha raccolto solamente un punto nelle prime tre gare.

“Il problema muscolare accusato con la nazionale kosovara lo ha tenuto fuori sabato e non si vuole rischiare un recupero accelerato. Lo staff medico vuole gestire la sua situazione, l’obiettivo è sempre stato il Pisa il prossimo lunedì. Per portarlo a disposizione, per riportarlo magari in panchina, per regalargli di nuovo la chance di essere tra gli uomini a disposizione”.