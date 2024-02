IL MATTINO – La SSC Napoli pronta a sanzionare Kvara per il gesto contro il Barcellona: non solo multa

Khvicha Kvaratskhelia rischia un provvedimento disciplinare per la reazione compiuta al termine della sua partita contro il Barcellona. Nel secondo tempo, infatti, l’attaccante partenopeo è stato sostituito da Francesco Calzona e il georgiano non ha preso bene la decisione dell’allenatore.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, la società non vuole più ripetere gli errori di inizio stagione e per questo, nella giornata di ieri, si è discusso della possibilità di sanzionare l’attaccante.

Per Khvicha è possibile non solo una multa per il suo comportamento, ma anche un’esclusione dalla prossima partita di campionato contro il Cagliari.

Il Napoli vuole infatti dare un segnale forte alla squadra. Con Calzona si vuole far capire che a contare non è più il singolo ma la squadra. Il presidente Aurelio De Laurentiis, qualche settimana fa, era stato chiaro. Tali gesti non hanno più giustificazioni e saranno puniti.