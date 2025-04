Il Mattino, Non filtra ottimismo per le condizioni di Juan Jesus

Le condizioni fisiche di Juan Jesus, difensore del Napoli, destano preoccupazione tra i tifosi e lo staff tecnico azzurro. Il centrale brasiliano, che ha disputato una stagione positiva rispondendo sempre presente quando chiamato in causa, si è recentemente fermato per un infortunio che potrebbe rivelarsi più serio del previsto. Dopo aver spesso sostituito con efficacia Alessandro Buongiorno, l’ex Roma e Inter è ora costretto a uno stop forzato, che potrebbe compromettere la sua presenza nella fase finale del campionato.

Il club partenopeo ha deciso di sottoporre Juan Jesus a una serie di esami clinici approfonditi presso la Clinica Pineta Grande, con l’obiettivo di comprendere l’entità esatta del problema muscolare. Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’umore dello staff medico e tecnico non è dei più ottimisti. Le prime sensazioni parlano infatti di uno stop prolungato, che rischia di tenerlo lontano dal campo per almeno un mese.

Un’eventualità del genere rappresenterebbe un grattacapo non da poco per l’allenatore Antonio Conte. Con l’assenza di Juan Jesus, sarà probabilmente necessario rivalutare le gerarchie difensive e dare maggiore spazio a Rafa Marin, giovane spagnolo finora impiegato con estrema parsimonia. La sua crescita e affidabilità saranno fondamentali per colmare il vuoto lasciato dal brasiliano in un momento delicato della stagione.

A rendere più cupa la situazione sono state anche le lacrime dello stesso Juan Jesus al momento del cambio, un segnale che non lascia presagire nulla di buono. Il dolore e la reazione emotiva del giocatore fanno temere un infortunio di una certa entità, probabilmente muscolare, che necessita di un periodo di riposo e riabilitazione non trascurabile.

Nel migliore dei casi, il difensore sudamericano potrebbe tornare a disposizione soltanto per le ultime giornate di campionato. Il Napoli, che lotta per lo Scudetto, dovrà quindi fare a meno della sua esperienza e affidabilità in retroguardia in un momento cruciale, sperando in un recupero il più rapido e completo possibile e soprattutto che Buongiorno possa tornare subito a disposizione.