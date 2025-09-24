Il Mattino, oggi gli esami per l’infortunio di Buongiorno: ecco i dettagli

La notizia negativa arrivata per il Napoli a seguito della partita contro il Pisa vinta per 3-2 è senza dubbio l’infortunio di Alessandro Buongiorno che è stato costretto a chiedere il cambio e a lasciare quindi la gara. C’è molta apprensione tra i tifosi che sperano in un problema lieve.

Buongiorno ha chiesto il cambio all’81esimo minuto lasciando il campo a Juan Jesus che è andato ad affiancare Beukema. L’inizio di stagione della retroguardia partenopea non è dei migliori dal punto di vista muscolare, visto che si è fermato anche Amir Rrahmani ormai rientrato in gruppo.

Antonio Conte ha anche ironizzato sull’infortunio di Buongiorno ai microfoni nel post partita: “Spero non sia niente, altrimenti dovremo andare a farci benedire”. In realtà, a intervenire sul tema è l’edizione odierna de Il Mattino, secondo cui il centrale azzurro dovrebbe stare fermo qualche settimana.

“Le sensazioni non sono positive e potrebbe trattarsi di uno stiramento che gli imporrebbe almeno uno stop di 2 o 3 settimane”. Perciò, se si confermasse l’ipotesi di uno stiramento alla coscia, Buongiorno dovrà stare lontano dai giochi almeno fino a dopo la sosta delle Nazionali.

In ogni caso, oggi l’ex Torino si sottoporrà ad accertamenti del caso per avere informazioni più precise riguardo all’entità dell’infortunio. In vista della gara di domenica contro il Milan, Beukema è quindi certo della sua maglia di titolare. La speranza è quella di un recupero totale di Rrahmani, altrimenti dovrà tenersi pronto Juan Jesus.