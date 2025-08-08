venerdì, Agosto 8, 2025
Il Mattino, Spinazzola ancora incerto della sua permanenza a Napoli

de laurentiis berenguer osasuna
Aurelio De Laurentiis, patron dell'SSC Napoli. (Fonte foto: Flickr)

Il futuro di Leonardo Spinazzola al Napoli è tutt’altro che definito. Nonostante una stagione complessivamente positiva con la maglia azzurra, l’ex esterno della Roma potrebbe presto salutare la squadra partenopea. La dirigenza, con a capo il presidente Aurelio De Laurentiis, sta valutando attentamente il da farsi, considerando anche la composizione della rosa di quest’anno.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Mattino, uno dei fattori determinanti sarà il futuro di Giacomo Raspadori. In caso di una sua partenza, il Napoli potrebbe investire su un nuovo esterno sinistro offensivo più adatto al modulo e alle richieste tecniche di Conte. Questa operazione potrebbe mettere in discussione la permanenza di Spinazzola, già in bilico per ragioni legate alla composizione della rosa, soprattutto in vista delle liste UEFA.

Il problema principale, secondo la stampa campana, è duplice: da una parte, l’inserimento di Spinazzola nella lista Champions risulterebbe complicato per questioni regolamentari; dall’altra, l’arrivo di nuovi innesti come Juanlu Sanchez e Miguel Gutierrez, provenienti dalla Liga, restringerebbe ulteriormente lo spazio disponibile per l’esterno italiano.

In difesa, infatti, Spinazzola si troverebbe chiuso sia da Mathías Olivera che dal giovane Gutierrez, entrambi ritenuti più funzionali al progetto tecnico in costruzione. Ma anche nel reparto offensivo, dove talvolta è stato impiegato come esterno alto, oltre alla concorrenza dovuta ai nuovi arrivi, c’è anche da considerare l’eventualità di un cambio di sistema di gioco che eliminerebbe l’esterno d’attacco.

Nonostante le incertezze, Spinazzola continua ad avere mercato in Serie A. Diverse squadre starebbero monitorando la sua situazione in attesa di sviluppi. Se il Napoli decidesse di lasciarlo partire, non sarebbe difficile per lui trovare una nuova destinazione, forte della sua esperienza e duttilità tattica. La sua permanenza all’ombra del Vesuvio resta però, almeno per ora, appesa a un filo.

Walter Molino
Walter Molino
Laureato in Mediazione Linguistica e Culturale (Spagnolo, Portoghese e Catalano) all'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", appassionato di calcio e basket.
