Il Mattino: “Ultimatum a Fabian: subito il rinnovo o finirà ai margini”

Il Mattino titola impetuoso su Fabian Ruiz. Il calciatore spagnolo è in scadenza nel 2023 e non dovesse rinnovare subito potrebbe finire fuori rosa

Koulibaly, Ospina e Mertens non sono gli unici tre con cui il Napoli sta intrattenendo dei discorsi per il rinnovo. Anche Fabian Ruiz andrà in scadenza, ma come il compagno di squadra senegalese lo farà nel 2023.

Lo spagnolo sembra essere volenteroso di un rinnovo in Spagna, anche se le continue avances dei partenopei potrebbero farlo restare. Aurelio De Laurentiis, però, vorrebbe una risposta immediata. E’ ormai passato un mese dalla proposta del patron azzurro, che non vuole più aspettare. Adesso è dentro o fuori.

“Firma o finisci fuori rosa”

Il Mattino parla di una situazione abbastanza a senso unico. Il calciatore spagnolo non sembrerebbe in procinto di firmare, anche se la proposta di Aurelio De Laurentiis e di quelle irrinunciabili. Sono 3,5 i milioni di stipendio proposti al centrocampista, per un contratto che sembrerebbe poter scadere nel 2027.

Un prolungamento, dunque, di ben 4 anni rispetto all’attuale naturale scadenza. Il calciatore, però, sarebbe combattuto tra la possibilità di andare al Real Madrid – anche se gli spagnoli sembrano puntare ad altri obiettivi – o il provare un’altra esperienza sempre in Spagna. Non vi è modo di sapere cosa accadrà, ma il Napoli sembra ormai essersi espresso: o arriva la firma o il calciatore potrebbe finire ai margini del progetto. Fabian Ruiz potrebbe fare la fine del separato in casa, continuando a percepire il proprio stipendio ma finendo per giocare poco o nulla.