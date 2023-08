Il mercato del Napoli è chiuso?

Il Napoli in questa sessione di mercato è riuscito a trattenere Osimhen e Kvaratskhelia. La società azzurra ha fatto diversi colpi sul mercato dopo l’addio di Kim Min-Jae. Ai piedi del Vesuvio sono arrivati Cajuste, Natan, Lindstrom, Caprile e Cheddira. Questi ultimi due poi girati in prestito in Serie A. E’ stato anche riscattato Simeone ed è ritornato Pierluigi Gollini.

La squadra del Napoli, tutto sommato, sembra essere completa. I tifosi partenopei però si aspettavano un ultimo colpo, a centrocampo. dopo il mancato acquisto di Gabri Veiga. L’edizione odierna de Il Mattino dà chiuso il mercato del Napoli dopo l’arrivo di Jesper Lindstrom che sostituirà il partente Hirving Lozano. Ecco cosa ha scritto il quotidiano sulle mosse fatte dalla società azzurra:

“Lo Celso non dà segnali da Londra. E a questo punto, a poche ore dal gong, il mercato in entrata potrebbe dirsi concluso (Amrabat è operazione assai complicata). Cinquanta milioni spesi per Natan (12), Cajuste (13) e Lindstrom (25) bilanciano i 50 milioni incassati dal Bayern per la clausola di Kim. La regola, nel Napoli, resta sempre la stessa: l’equilibrio finanziario ed economico. Il faro della gestione quasi ventennale di De Laurentiis.”

Lindstrom è arrivato da pochissimo e tutti si aspettano di vederlo presto in campo. Natan si sta ancora adattando al calcio italiano e il mister Rudi Garcia vuole dargli il giusto tempo. Cajuste invece è sceso in campo già nelle prime due partite senza però brillare. Si pensava che il Napoli vendesse Demme e mandasse Gaetano in prestito per farlo crescere, ma così non è stato e non è arrivato un nuovo centrocampista.

Sicuramente ci si aspettava di più dal mercato del Napoli visti i rinforzi arrivati in Italia per Milan ed Inter. Le contendenti dello scudetto sono agguerrite e non sarà facile ripetere lo scorso anno. Ciò che è certo è che la coppia Kvara-Osimhen le proverà tutte per vincere ancora anche quest’anno.