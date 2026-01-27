Il mercato del Napoli potrebbe avere qualcos’altro in serbo: dipende da un’altra cessione

A pochi giorni dal termine, il mercato di gennaio del Napoli continua a essere fortemente condizionato dal principio del “saldo zero”. Gli addi di Lorenzo Lucca e Noa Lang hanno favorito l’ingresso di Giovane, ma la situazione resta bloccata: per nuovi innesti, serve inevitabilmente un’altra cessione.

In questo contesto, il Napoli si trova a dover valutare con attenzione i profili che potrebbero garantire una plusvalenza o comunque un’entrata utile a finanziare il mercato in entrata. La dirigenza è consapevole che senza un sacrificio mirato sarà difficile intervenire per colmare le lacune evidenziate nella prima parte di stagione. La priorità, dunque, non è solo tecnica, ma anche e soprattutto economica.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, i due principali indiziati a lasciare Napoli sono Mathias Olivera e Cyril Ngonge. Il terzino uruguaiano è finito nel mirino del Nottingham Forest, club che potrebbe presentare un’offerta interessante. Ngonge, invece, è diventato improvvisamente un nome caldo sul mercato: dopo l’addio al Torino, l’esterno offensivo ha attirato l’attenzione di diverse società, tra cui Lazio, Porto, Mallorca ed Espanyol. Una sua cessione permetterebbe al Napoli di incassare una cifra importante e di respirare sul piano finanziario.

Parallelamente, il club azzurro sta lavorando anche su operazioni minori ma comunque rilevanti. La Casertana ha già ufficializzato l’arrivo in prestito di Coli Saco fino al termine della stagione, segnale di un lavoro costante sul fronte delle uscite. Restano poi da definire le situazioni di Marianucci e Ambrosino, destinati rispettivamente a Cremonese e Venezia con la formula del prestito.

I due giovani non erano presenti con la squadra a Torino, un dettaglio che lascia intuire come le decisioni siano ormai prossime. Ora sarà fondamentale agire con lucidità e buon senso, trovando soluzioni che soddisfino tutte le parti in causa. Solo così il Napoli potrà finalmente sbloccare il proprio mercato e muoversi con maggiore libertà nelle ultime settimane della sessione invernale.