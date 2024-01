IL MESSAGGERO – Aurelio De Laurentiis ammiratore di Mourinho: è il tecnico per rivalorizzare una squadra

Al termine della stagione, quasi sicuramente, Walter Mazzarri non sarà più l’allenatore della SSC Napoli. Il mister ha infatti un contratto in scadenza il prossimo giugno e le possibilità di restare ancora in panchina sono davvero basse. Molti sono i nomi accostati al club azzurro in queste settimane: da Conte a Tudor passando per Italiano.

Nelle ultime ore, però, come riportato dal quotidiano Il Messaggero, il Napoli potrebbe farsi avanti anche per José Mourinho, il quale da poco è stato esonerato dalla Roma: “Al momento, come ha sempre raccontato lui, è in contatto con il mondo arabo, capace di garantirgli – per il mercato – un budget infinito e per lui uno stipendio milionario […]”.

“Anche in Italia, lo Special ha ammiratori: il Napoli di De Laurentiis, per nulla sicuro di continuare con Mazzarri anche nella prossima stagione”.

“E chi meglio dello Special potrebbe essere in grado di rivalorizzare una squadra che appena otto mesi fa ha vinto uno scudetto, dominando dalla prima all’ultima giornata? Mou, nonostante l’esonero, resta un top-tecnico […]”.

Aurelio De Laurentiis, quindi, potrebbe pensare anche a Mourinho per sostituire Mazzarri. Si tratta di un allenatore che chiede un ottimo riconoscimento economico, ma capace di attrarre sponsor, incassi al botteghino e convincere grandi calciatori ad accettare la sua causa.