Il Messaggero, Sarri voleva Raspadori: “Prezzo troppo alto”

Il Messaggero, dopo il match tra Lazio e Udinese, si è focalizzato sulla salute fisica di Ciro Immobile, uscito dal campo in lacrime durante il primo tempo. Il quotidiano, dunque, ha fatto il punto della situazione rivelando anche un retroscena molto importante su Giacomo Raspadori.

Immobile stop e il retroscena di Raspadori

Si teme uno stiramento alla coscia sinistra tra primo e secondo grado per il bomber della Lazio. Una notizia pessima per Sarri, il quale conta molto sulla prestanza di Immobile: “Non abbiamo un sostituto, ma la vedo dura avere 11 Immobile in panchina”.

Anche per volontà di Ciro, la Lazio quest’estate non ha preso un suo vice: pare infatti che Sarri volesse Raspadori nella rosa, ma il costo fosse davvero troppo alto ovvero 30 milioni. Immobile, invece, aveva optato per Caputo.