Il Messaggero “Suggestione Modric alla Roma in estate”

Il Messaggero parla di come la Roma potrebbe provare a prendere Luka Modric in estate. Il croato potrebbe rinforzare il centrocampo dei giallorossi

Molto più che un sogno l’ultima indiscrezione lanciata da “Il Messaggero”. Secondo i colleghi dell’omonima testata giornalistica, la Roma in estate potrebbe tentare un approccio con Luka Modric. Il calciatore croato potrebbe lasciare il Real Madrid in estate, tanto che i giallorossi sarebbero pronti ad offrirgli un contratto.

Idea pazza? Probabilmente, ma già che se ne parli potrebbe comunque avere un minimo di fondo di verità. Intanto la Roma potrebbe star pensando sul serio al calciatore, che sarebbe un netto upgrade per l’attuale centrocampo giallorosso. I capitolini si ritroverebbero ad avere un centrocampista di classe mondiale.

Ecco cosa ha detto Il Messaggero

Il Messaggero ha le idee chiare. Nel loro articolo si legge: “Pazza idea: Luka Modric alla Roma. L’indiscrezione ha del clamoroso, il centrocampista del Real Madrid è in scadenza di contratto e potrebbe vestire giallorosso nella stagione 2023/24. A darne notizia è l’emittente Radio Radio, secondo cui l’agente del croato (lo stesso di Matic e Tahirovic) avrebbe contattato Mourinho per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento in estate. Modric, 37 anni, è un titolare del Real Madrid di Ancelotti, i blancos avrebbero deciso di non rinnovargli il contratto e dal 30 giugno sarebbe a parametro zero. La Roma potrebbe approfittarne per rinforzare il reparto, l’unico ostacolo è l’ingaggio: attualmente guadagna 20 milioni lordi a stagione”. Probabilmente è solo una suggestione, ma mai dire mai. Potrebbe anche rivelarsi vera.