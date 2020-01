Il Milan cerca la spalla per Ibra: idea Politano ma servono 20 milioni!

L’asse che virtualmente unisce le due forze opposte della città meneghina si sta facendo sempre più rovente dopo l’indiscrezione di mercato che vorrebbe i rossoneri sulle tracce di Matteo Politano. A Milanello Pioli si è già reso conto che all’interno della sua rosa nessuno ha le caratteristiche giuste per fiancheggiare Ibrahimovic nel suo modulo di gioco. Ed ecco che allora, complice un corposo mercato in uscita, qualcuno ha paventato l’idea di portare in squadra l’esterno ex Sassuolo finito ai margini del progetto di Conte.

A rilanciare i rumor ci ha pensato La Gazzetta dello Sport che parla di una trattativa tra le due milanesi per il passaggio di Politano dall’altra parte del Naviglio. Maldini e Boban caldeggiano l’idea anche se le modalità dell’acquisto sono ancora di difficile realizzazione.

Matteo Politano è stato messo a registro acquisti dall’Inter per una cifra pari a venticinque milioni di euro. Separarsene dopo diciotto mesi, senza dover segnare una dolorosa minusvalenza, si tradurrebbe in un’entrata di almeno 20 milioni nelle casse di Suning.

Il Milan, d’altro canto, vorrebbe il giocatore in prestito secco fino a giugno e rinviare qualunque decisione sul suo futuro a quella data. Opzione che male si integra con le necessità finanziarie nerazzurre. Tuttavia dalle parti di Casa Milan restano fiduciosi e da qui alla fine del calciomercato invernale cercheranno la giusta modalità per dare il via alla trattativa con i cugini nerazzurri.

Mercato autofinanziato

La soluzione potrebbe essere tutta autofinanziata con alcune cessioni eccellenti all’interno dello spogliatoio rossonero. Il primo a fare le valige sarà il portiere spagnolo Pepe Reina che si unirà agli inglesi dell’Aston Villa già nelle prossime ore. Subito a ruota l’ala sinistra Fabio Borini (con l’Hellas pronta ad accoglierlo) e il terzino sinistro Rodriguez. L’entrata maggiore però dovrà essere garantita dall‘addio di Krzysztof Piatek. Il polacco ha deluso e non poco le aspettative milaniste e il suo futuro potrebbe essere in Premier dove ancora i “villans“, Newcastle e West Ham sono pronte a rilevarlo già nelle prossime ore.