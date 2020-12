Il Milan è sempre vigile su Thauvin: spunta l’ipotesi per averlo già a gennaio

Florian Thauvin è in grandissima forma: nella partita di ieri ha messo a segno una rete e ha fornito un prezioso assist nella vittoria per 2 a 1 del suo Marsiglia contro il Monaco. Il Milan è sempre vigile su di lui e cercherà di fare di tutto per acquistarlo essendo in scadenza di contratto.

Qualche settimana fa, fu lo stesso Paolo Maldini a manifestare l’interesse per il campione del mondo con la nazionale Francese a Russia 2018: “Thauvin? È un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. È un giocatore di alto livello”.

Ha anche aggiunto che pur non trattandosi del prototipo di calciatori che sono stati acquistati durante questi anni per limiti d’età, è giusto che ogni tanto i giovani si trovino al fianco di calciatori più esperti per poter dare qualcosina in più. Interesse, dunque, confermato ai quattro venti.

Secondo quanto riportato da fonti vicine al calciatore, si sarebbe già trovato un accordo di massima con l’ex Newcastle per un quadriennale a 3 milioni di euro annui. Il 27enne arriverebbe a parametro zero a giugno 2021 visto che attualmente un rinnovo con il club francese sembra uno scenario alquanto improbabile.

Per averlo già a gennaio, invece, la dirigenza del Milan dovrebbe iniziare una trattativa con il Marsiglia e concedere loro un piccolo indennizzo per averlo da subito. Chissà che non possa essere una mossa da percorrere verso fine gennaio, alla Eriksen con l’Inter l’anno scorso, per provare a rinforzare ancora di più la squadra qualora la situazione in classica dovesse continuare a sorridere e provare il colpaccio finale.