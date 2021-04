Il Milan fa sul serio per Insigne, avvistato l’agente dell’azzurro a Milanello

Soltanto qualche giorno fa parlavamo della visita di Vincenzo Pisacane a Casa Milan per discutere con i rossoneri del destino dell’assistito in scadenza D’Ambrosio. Eppure sembra che nel mirino del Diavolo ci sia finito anche un altro giocatore della sua scuderia, quel Lorenzo Insigne che a Napoli sta incontrando notevoli difficoltà a rinnovare il proprio contratto.

Lo stesso agente, all’uscita dalla sede del Milan si era affrettato a smentire ogni voce sul capitano azzurro, spiegando che il summit era stato organizzato esclusivamente per il nerazzurro Danilo D’Ambrosio. Peccato che quanto dichiarato sia stato prontamente smentito dagli addetti ai lavori, uno su tutti il giornalista e esperto di mercato, Gianluca Di Marzio.

Il cronista di Sky ha voluto tornare sulla questione e in diretta ha rivelato: “Per la prima volta Insigne e il suo entourage vogliono capire se possa esserci possibilità altrove, di capire cosa offre il mercato. Non a caso (Pisacane, NdR) è andato a casa Milan”.

Interesse, dunque, da entrambe le parti per far decollare una trattativa che in tanti in città giudicano un vero e proprio schiaffo alla società e ai tifosi. Continua poi Di Marzio sostenendo: “Un interesse dei rossoneri c’è, con tutte le difficoltà del caso, economiche e non. Il Napoli da 2-3 mesi ha mostrato voglia di rinnovo, forse questo ha infastidito Insigne”.

Non è una novità che il Napoli e Insigne si siano incontrati a più riprese durante gli ultimi tempi per trovare un accordo in vista della scadenza contrattuale del capitano. Gli agenti dell’attaccante insistono per una revisione all’insù dell’attuale stipendio da 4,5 milioni di euro. La società, invece, vorrebbe ridimensionare il proprio monte ingaggi partendo proprio da quello del numero dieci. L’offerta da 3 milioni di euro non soddisferebbe per nulla Insigne che, a quanto stiamo vedendo, ha iniziato a guardarsi attorno.