Il Milan fa un’offerta di 40 milioni di euro per Abraham

I rossoneri stanno lavorando per portare un nuovo centravanti alla squadra di Stefano Pioli. Per questo motivo stanno seguendo le tracce di Tammy Abraham

La telenovela Rafael Leao (23 anni) potrebbe avere un impatto importante sulla tabella di marcia del Milan nelle prossime finestre di trasferimento. Il magnifico playmaker è stato indubbiamente fondamentale per la conquista del trofeo di Serie A nella scorsa stagione. E da San Siro sono alla ricerca di altre soluzioni per il loro centrocampo d’attacco.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, i giallorossi avrebbero messo gli occhi su Tammy Abraham (25), che gioca nella Roma. Sotto contratto nella capitale italiana fino al 2026, è monitorato da Manchester United, Chelsea e Aston Villa per un ritorno in Premier League.

Tammy Abraham nel mirino del Milan

L’attaccante è stato anche considerato più volte come una possibile alternativa per la prima linea del Real Madrid. Per quanto riguarda i giallorossi, potrebbero dare il via libera al trasferimento di Abraham per 40 milioni di euro a titolo definitivo. Una somma di denaro che significa le aspettative della Roma.

In questo momento, l’attaccante è concentrato sui suoi obiettivi con i campioni della Conference League. In particolare, la truppa di José Mourinho farà di tutto per sigillare la sua presenza nella Champions League 2023-2024. Nel frattempo, la squadra lombarda dovrà prendere in considerazione una mossa per Abraham. Una questione da seguire con attenzione. Il calciatore, però, potrebbe non rimanere in Italia. I giallorossi non sarebbero intenzionati a cederlo ad una diretta concorrente, che significherebbe potenzialmente crearsi danni per la prossima stagione.