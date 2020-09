Il Milan pensa già al piano B per Bakayoko: puntato Sangaré

Dopo i rumour degli ultimi giorni, sono arrivate diverse smentite per quanto riguarda la presunta trattativa tra il Milan e Federico Chiesa. Secondo alcune fonti, il Presidente Rocco Commisso avrebbe addirittura offerto il suo gioiello al club di Aldo Rossi, ma l’elevata valutazione economica ha subito fatto frenare la possibile operazione. D’altronde il Milan è concentrato in questo momento su altri fronti.

Su tutti, tiene banco l’affare Bakayoko. I rossoneri non sono sazi dopo l’acquisto di Sandro Tonali e vogliono rinforzare ancora di più la propria linea mediana per poter consegnare a Pioli un organico in grado di poter effettuare turnover senza perdere troppi punti. Bakayoko piace, e molto, ma attualmente l’affare si sta complicando perché il Chelsea sembra irremovibile dalle sue posizioni.

La distanza tra l’offerta e la domanda è ancora notevole: il mancato accordo non riguarda la formula bensì il prezzo finale. Si sarebbe raggiunta un’intesa per un prestito con diritto di riscatto, ma i Blues pretendono molti più soldi per chiudere l’operazione una volta scaduto il prestito.

A questo punto, Maldini e soci si stanno già cautelando e provando a sondare un nuovo obiettivo, che sarebbe una sorta di piano B rispetto a Bakayoko. Stiamo parlando di Ibrahim Sangaré, 22enne ivoriano del Tolosa che ha una valutazione che si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

Quasi tutti questi profili, dunque, arrivano dalla Francia giacché negli scorsi giorni si era già parlato di Boubakary Soumaré del Lille. Il Milan resta comunque alla finestra per cercare di trovare l’accordo con il club londinese, ma se la trattativa dovesse risultare più difficile del previsto, sarà inevitabile ripiegare su un altro giocatore.