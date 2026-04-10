Il Milan potrebbe soffiare un calciatore al Napoli: problemi con il rinnovo!

Il futuro di Leonardo Spinazzola appare tutt’altro che definito. Il terzino azzurro si trova in una situazione contrattuale delicata, con l’accordo in scadenza e il rinnovo che pare latiti ad arrivare. Nonostante ciò, la sua volontà personale sembrerebbe piuttosto chiara.
Secondo quanto riportato dal giornalista Valter De Maggio durante la trasmissione Radio Goal, Spinazzola avrebbe espresso il desiderio di restare a Napoli. Il legame con la città sarebbe forte, al punto da immaginare un trasferimento definitivo in Campania anche dopo la fine della carriera calcistica.
Tuttavia, sul fronte societario la situazione risulta bloccata. Il Napoli, infatti, non avrebbe compiuto passi avanti concreti per il rinnovo del contratto. Già alcuni mesi fa era stata presentata una proposta di prolungamento annuale, accompagnata però da un’offerta economica inferiore rispetto all’attuale ingaggio del giocatore.
Questa fase di stallo ha aperto la porta all’inserimento di altri club interessati. Tra questi, il Milan si sarebbe mosso con decisione, mettendo sul tavolo un contratto biennale a condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle percepite dal calciatore in Campania.
A questo punto, Spinazzola sembra intenzionato a non aspettare ulteriormente. Qualora il Napoli non dovesse accelerare nelle trattative, il difensore potrebbe scegliere di accettare la proposta rossonera, segnando così un possibile cambio di maglia nel prossimo futuro.