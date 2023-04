Il Milan recupera Giroud per il Napoli, fuori un difensore?

I rossoneri potrebbero ritrovarsi senza un difensore nella partita contro il Napoli, con però un ritrovato Olivier Giroud

Il Milan sembra aver ritrovato ottimismo per la partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League dell’Armando Maradona contro il Napoli. I rossoneri hanno visto il ritorno di Olivier Giroud in campo durante l’allenamento odierno e potrebbe essere convocato per la sfida di domani.

Il calciatore francese è rientrante da un’infortunio al tendine d’achille e sembra intenzionato ad esserci a tutti i costi contro i partenopei. A mancare potrebbe essere, però, Thiaw. Il difensore è alle prese con una lieve contrattura.

Intanto Kjaer…

Nella giornata di oggi, intanto, Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa. Ecco cosa ha detto: “Queste partite sono quelle che mi danno le motivazioni per allenarmi duramente ogni giorno. Sarà una grandissima partita per la squadra, una delle più belle della mia carriera. Dobbiamo essere compatti e attenti. Nei primi 10’ della gara di andata abbiamo sofferto il Napoli, ma è proprio lì che dobbiamo capire come giocare ed uscirne insieme. Su questo aspetto abbiamo lavorato tanto”.

Poi continua parlando di Osimhen: “Con lui non cambierà tanto. Lui ha grandissime qualità, è molto veloce e fisico, viene da una stagione importante, ma non ci siamo preparati solo su di lui perché dovremo difendere ed attaccare tutti. Bisognerà stare bene in campo, il Napoli ha tantissime qualità ed hanno fatto una stagione incredibile, ma nelle ultime due uscite li abbiamo battuti e possiamo farlo di nuovo. Avremo massimo rispetto, ma noi giocheremo come il Milan”.

E ha poi concluso: “Che Napoli mi aspetto? Qualcosa cambieranno perché nelle ultime due gare hanno perso. Nell’ultima gara sono stati più aggressivi e domani lo saranno ancora di più perché avranno lo stadio dalla loro parte e saranno pronti per quello. Proprio sull’aspetto ambientale, che porterà il Napoli ad essere molto alto, servirà a far vedere il nostro carattere ed il coraggio per giocare”.