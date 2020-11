Il Milan sfida la Fiorentina al San Siro: out Bennacer e Castillejo

Partita importantissima oggi per il Milan che si appresta a ospitare la Fiorentina allo Stadio San Siro alle ore 15:00 per confermare la vetta solitaria della classifica di Serie A. Tra i risultati di ieri, in vista scudetto, c’è stato il pareggio della Juventus (che permetterebbe ai rossoneri di aggiungere altri due punti di distacco in caso di vittoria) e la vittoria dell’Inter che ha recuperato e si trova ora a soli due punti. Anche la sconfitta dell’Atalanta in casa con il Verona tiene gli orobici a sei punti di distanza dalla vetta.

Per la sfida di oggi, Stefano Pioli dovrà fare a meno di due pedine importanti che non rientrano nella lista dei convocati: Bennacer e Castilejo. L’algerino non ha recuperato dal suo problema agli adduttori e non sarà della partita, proprio come lo spagnolo che ha sofferto un’infiammazione al ginocchio sinistro. Entrambi verranno rivalutati negli ultimi giorni.

Il Milan, ovviamente, dovrà fare a meno anche di Zlatan Ibrahimovic e si affiderà dunque a Rebic in attacco. Sarà l’occasione per dimostrare che la squadra di Pioli non è Ibra-dipendente ed è capace di inanellare risultati positivi anche senza il proprio talento svedese.

Ecco la lista dei convocati:

PORTIERI

A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI

Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli.

CENTROCAMPISTI

Çalhanoğlu, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Saelemaekers, Tonali.

ATTACCANTI

Colombo, Maldini, Rebić.