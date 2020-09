Il Milan si intromette nella trattativa tra Inter e Chiesa

Il primo calciomercato estivo post Coronavirus, oltre che dall’internazionale caso Messi, è stato segnato dal clamoroso sorpasso del Milan sull’Inter per l’affare Tonali. I rossoneri sono riusciti a scavalcare i cugini nelle gerarchie e si sono assicurati le prestazioni del talento del Brescia, ma non finisce qui.

Pare che Paolo Maldini stia preparando un altro sgarro alla dirigenza nerazzurra intromettendosi nella trattativa che pare avviata da tempo con Federico Chiesa. Dopo aver rinnovato il contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan non si ferma e cercherà di puntellare ancora di più la sua rosa con il talento viola.

Nelle conversazioni tra il club di via Aldo Rossi e la squadra di Commisso ci sarebbe già stata una richiesta del club gigliato di inserire in quest’operazione il cartellino di Bennacer per abbassare le richieste economiche che farebbero per Chiesa.

Oltre all’interesse dell’Inter, si era parlato più volte anche della Juventus, ma nelle ultime ore l’interesse bianconero sembra essersi raffreddato, visto che Paratici sta inseguendo la pista Luis Suárez in uscita dal Barcellona.

Ieri il DS Ausilio ha frenato gli entusiasmi dei tifosi dell’Inter mettendo a tacere le indiscrezioni su Messi e dichiarando impossibile l’operazione Kanté. Ci sarà da capire se questi intenti di mercato oculato saranno solo pretattica, o se davvero il Milan avrà la strada spianata per trattare con la Fiorentina e portare Federico Chiesa in rossonero.