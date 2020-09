Il Milan torna su un vecchio obiettivo: si pensa a Gerard Deulofeu

Gerard Deulofeu potrebbe tornare in Serie A, magari a vestire di nuovo la maglia del Milan. L’esterno catalano starebbe pensando di lasciare il Watford dopo la retrocessione in Championship e sta valutando sia la possibilità di tornare in Italia che di andare a giocare nella Liga spagnola.

Il ventiseienne sembra ormai definitivamente intenzionato a lasciare il club inglese e approfittare del mercato per cambiare aria. Cresciuto nella cantera del Barcellona, è un profilo che fa gola a molte squadre che faranno il possibile per accaparrarselo.

Secondo quanto riportato dal The Telegraph, il Siviglia è una delle squadre più indiziate ad acquistarlo dopo la recente vittoria dell’Europa League in finale contro l’Inter: il DS Monchi in questo senso è già al lavoro. Un altro club interessato in Spagna è quello del Celta Vigo.

Un altro paragrafo dell’articolo del Telegraph, suggerisce anche la possibilità di un ritorno in Italia dell’ex Barcellona. Il Milan è una delle squadre che lo riabbraccerebbe volentieri, ma per farlo dovrà superare la concorrenza olltre delle già citate squadre spagnole, anche del Napoli di Gennaro Gattuso.

Deulofeu sarebbe un’alternativa a Luka Jovic del Real Madrid. Paolo Maldini ha provato varie volte a contattare Zinedine Zidane, ma per il momento le richieste delle merengues sono abbastanza elevate.