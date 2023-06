Il Mundo Deportivo avvisa l’Inter: “Brozovic ancora nella lista del Barcellona”

Continua la telenovela Brozovic-Barcellona. Iniziata nello scorso gennaio, i blaugrana hanno provato diversi metodi per provare tale colpo, senza mai affondarlo definitivamente. L’Inter dal suo canto ha sempre risposto in maniera negativa, ma dopo questa stagione, in cui Calhanoglu lo ha sostituito egregiamente, ora il croato non è più così incedibile.

Nonostante la stagione molto altalenante da parte del centrocampista croato, il club catalano non ha perso l’interesse per la colonna interista, restando uno degli obiettivi primari per questo calciomercato.

Secondo il quotidiano del Mundo Deportivo, la prima scelta del Barça è Martín Zubimendi della Real Sociedad ma, in caso di mancato accordo con il club basco, Brozovic è un’alternativa credibile, dopo essere stato vicino al Barcellona già lo scorso mese di gennaio, quando con l’Inter si era parlato di un possibile scambio con Kessié, poi saltato.